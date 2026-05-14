Deporte, marca y empresa en Almendralejo

Más de 200 empresarios de Almendralejo, localidades de Tierra de Barros y de Sevilla se reunieron este jueves para participar en la I Jornada Empresarial organizada por GEN y que conectó a empresarios de este colectivo empresarial que cumple un año con empresas del Betis y el Extremadura. Fue un encuentro ameno, distendido y que profundizó sobre la importancia del liderazgo, la marca, el sentimiento de pertenencia y el paralelismo que suele tener la empresa y el deporte en su funcionamiento.

La bienvenida se realiza en el estadio Francisco de la Hera, un marco especial para los futboleros que celebraron con un desayuno la clasificación del Betis para la Champions y el ascenso a Primera Federación para el Extremadura.

Sergio Salguero, presidente de GEN, comentó la importancia de conectar territorios en estas jornadas. «Almendralejo y Sevilla siempre han estado muy conectadas por el fútbol, pero ahora también queremos elevar este nivel al mundo empresarial y, sin duda, esta es una jornada ideal para ello», explicó.

Mesa debate empresarial en el Círculo Mercantil / R. Morán

José Luis Bonilla, presidente del Club de Negocios del Real Betis, tiene claro que esta primera toma de conctacto ha sido muy fructífera para conocer empresas extremeñas y anunció que habrá un encuentro de vuelta en Sevilla para profundizar las relaciones empresariales.

Por parte del Extremadura estuvo Emilio Andreu, vicepresidente del consejo de administración, que puso en valor la marca Extremadura indicando que «nosotros hemos recogido el peso de la historia y ahora queremos que esta marca tenga un sentimiento de pertenencia para todos con una buena gestión».

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El conocido periodista Isaac Fouto fue el encargado de moderar la mesa que contó con Jorge Ramos, director general adjunto de San Telmo Business School; Raúl Garrido de la Vega, director de operaciones de Telepizza; Juanjo Bote, propietario asociado de Futurotel; o Ito, ex jugador de Betis y Extremadura. La charla motivadora se produjo en el Círculo Mercantil.