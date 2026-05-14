Almendralejo
La película ‘Decorado’ se estrena este viernes en Estados Unidos
Es el largometraje de animación donde participa la productora almendralejense Glow
Almendralejo
Decorado prosigue con su recorrido por las carteleras internacionales y se estrenará este 15 de mayo en Estados Unidos. El largometraje cuenta con la participación de la productora almendralejense Glow. Llega al cine americano de la mano de GKIDS, el sello de distribución de cine de animación de autor más popular.
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