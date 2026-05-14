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Almendralejo

La película ‘Decorado’ se estrena este viernes en Estados Unidos

Es el largometraje de animación donde participa la productora almendralejense Glow

Película Decorado.

Película Decorado. / EP

Rodrigo Morán

Almendralejo

Decorado prosigue con su recorrido por las carteleras internacionales y se estrenará este 15 de mayo en Estados Unidos. El largometraje cuenta con la participación de la productora almendralejense Glow. Llega al cine americano de la mano de GKIDS, el sello de distribución de cine de animación de autor más popular.

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