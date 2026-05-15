400 participantes en los torneos de baile que se celebra este fin de semana

Almendralejo volverá a convertirse este fin de semana en uno de los grandes referentes nacionales del baile deportivo con la celebración de varios campeonatos oficiales que reunirán a más de 400 participantes procedentes de distintos puntos de España. El concejal de Deportes, Francisco Jesús Hernández, junto a José Manuel Casademunt, representante de D’Barros Dance, ha presentado una programación que se desarrollará en el polideportivo municipal. La competición arrancará el sábado desde las 16:00 horas con la disputa del X Trofeo Ciudad de Almendralejo, mientras que el domingo se celebrarán durante la mañana y la tarde el X Trofeo Ibérico y, como principal novedad de esta edición, el “Acho Acho Urban Dance”, una modalidad especialmente demandada entre los jóvenes y vinculada a las nuevas tendencias urbanas.

Desde el Ayuntamiento han destacado la consolidación de este evento dentro del calendario oficial de la Federación Española de Baile Deportivo, convirtiéndose en una cita ya tradicional dentro de la programación deportiva de la ciudad. Además de la importancia competitiva, la celebración de estos campeonatos supondrá también un importante impacto social y económico para Almendralejo, con la llegada de deportistas, entrenadores y familiares durante todo el fin de semana. El concejal de Deportes ha deseado suerte a todos los participantes y ha puesto en valor el trabajo organizativo realizado para seguir haciendo crecer una competición que cada año aumenta su participación y repercusión nacional, consolidando a Almendralejo como una de las sedes destacadas del baile deportivo en Extremadura.