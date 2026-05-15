El conservatorio valora el talento de los jóvenes músicos de la ciudad

El Conservatorio Oficial de Música Tomás Bote Lavado ha celebrado con gran éxito la XXIV edición del Concurso Jóvenes Músicos “Ciudad de Almendralejo”, un certamen que nació en el año 2000 con el objetivo de estimular, incentivar y reconocer la carrera artística de jóvenes intérpretes. El concurso, desarrollado en las instalaciones del propio conservatorio, volvió a reunir a alumnado de distintas especialidades instrumentales y de canto, consolidándose como una de las citas musicales formativas más importantes de la región.

En la especialidad de cuerda, el premio al mejor intérprete novel fue para Pablo Beltrán Cerezo, mientras que el primer premio recayó en Ángel Torrescusa Sánchez y el segundo en Paula García Cabrera. En viento metal y percusión, el reconocimiento al mejor intérprete novel fue para Álex Risueño Moríñigo, logrando el primer premio Jara Chacón Iciarra y el segundo Águeda Rebollo Arrabal. En canto, María Gracia Romero Cuevas obtuvo el primer premio y Nuria Sánchez Luengo el segundo. En guitarra, Elah Risueño Moríñigo fue distinguida como mejor intérprete novel, con Leonardo Gutiérrez Samino como primer premio y Aarón Rodríguez Sánchez como segundo clasificado. En piano, el primer premio fue para Pablo Tricas Leo y el segundo para Rafael Álvarez-Buiza Avakimyan, mientras que en viento madera el jurado otorgó el primer premio a Manuel Antúnez González y el segundo a Daniel Ventura Rodríguez-Calderita.

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El certamen concluyó además con la entrega de varios reconocimientos especiales patrocinados por entidades culturales y colaboradoras. Paula García Cabrera recibió la Mención Especial “Cajalmendralejo”; Manuel Antúnez González fue distinguido con la Mención Especial “Anam Camerata”; y Jara Chacón Iciarra obtuvo las menciones especiales “Sociedad Filarmónica de Badajoz” y “Ensemble Cultural”, compartiendo además el reconocimiento de la Sociedad Filarmónica con Pablo Tricas Leo. Por su parte, Leonardo Gutiérrez Samino recibió la Mención Especial “Aguicex”, en una edición que volvió a poner de manifiesto el excelente nivel artístico de los jóvenes músicos vinculados al conservatorio almendralejense.