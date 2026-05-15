Diseñan un plan Erasmus para mayores a través de planes europeos

Eso de los Erasmus, tradicionalmente asociado a jóvenes universitarios, mochilas y experiencias académicas en el extranjero, también tiene hoy versión para mayores. Y en Almendralejo lo han podido comprobar de primera mano gracias a una iniciativa europea impulsada por la empresa almendralejense Adiper, que ha llevado este mes a un grupo de mayores extremeños hasta la localidad irlandesa de Kells para participar en un intercambio internacional centrado en el envejecimiento activo, la inclusión social y las llamadas “comunidades amigables” con las personas mayores. La experiencia, desarrollada dentro del programa Erasmus+, ha servido para demostrar que nunca es tarde para seguir aprendiendo, descubriendo nuevas culturas y participando activamente en la sociedad.

El proyecto forma parte de ESFC (European Senior Friendly Communities), una iniciativa desarrollada junto a entidades de Irlanda e Italia y coordinada por Adiper bajo la dirección de su gerente, Ángel Barrera, quien lleva años trabajando en programas vinculados al envejecimiento activo y la inclusión social. El objetivo principal del proyecto es combatir la soledad no deseada, fomentar la participación social de las personas mayores y convertirlas en protagonistas activos de la vida comunitaria. “Muchas veces hablamos de Europa como algo lejano, pero este proyecto ha permitido que personas mayores de Almendralejo y de otros puntos de Extremadura vivan Europa en primera persona”, explica Barrera. La expedición española estuvo formada por integrantes de colectivos como Ventana Literaria, la Universidad de Mayores de Extremadura, asociaciones de mujeres y participantes de distintos programas sociales vinculados a Almendralejo.

Durante cinco días, los participantes convivieron con grupos irlandeses e italianos, compartiendo actividades formativas, encuentros culturales y visitas a diferentes proyectos sociales relacionados con salud, sostenibilidad, accesibilidad, patrimonio y participación comunitaria. Para muchos de ellos suponía además la primera experiencia internacional de este tipo. “Había personas que nunca habían salido a un programa europeo y que, de repente, se han visto compartiendo experiencias con gente de otros países, utilizando traductores en el móvil y participando en actividades donde se sentían protagonistas”, señala Barrera. “Eso genera autoestima, ilusión y muchísimas ganas de seguir activos”.

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El programa incluyó visitas a centros relacionados con el bienestar y la salud, iniciativas de desarrollo sostenible y espacios comunitarios donde se trabaja para adaptar las ciudades y pueblos a las necesidades de las personas mayores. Precisamente esa es una de las grandes ideas que defiende el proyecto ESFC: adaptar las comunidades a las personas mayores y no al revés.