Incluencer, viral y de moda

Mientras muchos adolescentes de su edad pensaban en exámenes, fiestas o a que discoteca ir después del instituto, Marta Vaca ya estaba pendiente de pedidos, redes sociales y clientes. Desde Almendralejo y con apenas 14 años empezó a vender camisetas y accesorios casi como quien prueba suerte, sin imaginar que aquella pequeña idea terminaría convirtiéndose en una marca con miles de seguidores, tiendas físicas y presencia internacional. Diez años después, Seasons by Macabla se ha consolidado como uno de los proyectos de moda nacidos en redes sociales con mayor crecimiento en los últimos años, y detrás sigue estando aquella joven extremeña que decidió apostar por emprender cuando todavía casi nadie hablaba de hacerlo tan pronto.

Hoy, con 24 años, Marta Vaca se ha convertido en una de las emprendedoras jóvenes con más proyección dentro del sector de la moda digital. Fundadora de Seasons by Macabla, creadora de contenido y empresaria, su nombre acumula miles de seguidores en plataformas como Instagram o TikTok, donde comparte el día a día de una firma que empezó centrada en bisutería y accesorios y que ha evolucionado hacia una marca de ropa femenina y artículos “home”. Todo ello acompañado de una imagen muy ligada a su estilo de vida y a una comunidad que ha ido creciendo prácticamente al mismo ritmo que ella.

Aunque actualmente reside en Madrid, Marta sigue tiene sus raices en Almendralejo, porque aquí fue donde comenzó todo. “Emprender joven para mí era algo que llevaba en las venas”, explica. Con solo 18 años, mientras iniciaba la universidad, decidió profesionalizar aquel pequeño proyecto que ya funcionaba a través de redes sociales y lanzó su primera página web. “Funcionaba muy bien y decidimos dar el paso”, recuerda. Desde entonces, la evolución de la marca ha sido constante.

Uno de los momentos más importantes para Seasons by Macabla llegó con la apertura de sus tiendas físicas. Un paso arriesgado para una empresa nacida en internet, pero que terminó siendo clave para consolidar la firma. “Nos consolida como marca tener una presencia física y conocer al cliente”, asegura. Ese contacto directo con las personas que compran sus prendas se ha convertido en una de las bases del crecimiento del proyecto.

Ahora, el objetivo pasa por seguir expandiéndose a otras ciudades, incluso fuera de España. Lisboa y Barcelona son algunas de las ciudades donde más ventas registran actualmente después de Madrid, aunque la mirada está puesta también en Estados Unidos. Allí la marca está creciendo poco a poco gracias a “showrooms”, “pop-ups” y diferentes acciones promocionales antes de plantearse una expansión más grande. “Queremos crecer internacionalmente y estamos trabajando mucho en ello”, explica.

Su presencia en redes sociales también ha sido fundamental para construir la identidad de la marca. La influencer comparte contenido relacionado con la moda, el emprendimiento y su rutina diaria, enseñando tanto la parte más estética del proyecto como todo el trabajo que existe detrás. Sin embargo, insiste en que todo comenzó mucho antes de acumular seguidores o viralizar publicaciones. “Siempre he tenido esa inquietud”, resume.

Precisamente esa mezcla entre negocio y exposición pública volvió a situarla recientemente en el centro de las redes sociales tras su boda con Agustín Manrique de Lara, también socio de la firma. El enlace, celebrado en Gran Canaria, se convirtió en uno de los acontecimientos más comentados hace unos días en Instagram, donde miles de usuarios siguieron cada detalle de la celebración.

Aun así, Vaca sigue viendo Seasons by Macabla con la misma filosofía con la que arrancó hace años, la de crecer poco a poco y seguir creando nuevos proyectos. De hecho, adelanta que los próximos meses traerán novedades relacionadas tanto con la moda como con otras inquietudes personales, especialmente vinculadas al deporte, un ámbito que también le interesa mucho.

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Mientras tanto, aquella idea que empezó vendiendo camisetas desde Almendralejo continúa creciendo sin perder del todo esa esencia de la de una joven que decidió apostar por una idea propia cuando todavía casi nadie imaginaba que las redes sociales también podían convertirse en una empresa.