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Inma Rubiales desata la locura durante la Feria del Libro de Buenos Aires

Más de seis mil jóvenes se agolpan en la capital argentina para ver a la almendralejense

Inma Rubiales en la Feria del Libro de Buenos Aires.

Inma Rubiales en la Feria del Libro de Buenos Aires. / Cedida

Rodrigo Morán

Almendralejo

El fenómeno de ‘Un amigo gratis’, el libro internacional de la joven autora almendralejense, Inma Rubiales, sigue desatando pasiones. Más de seis mil personas vieron a la joven en la Feria del Libro de Buenos Aires, donde hizo una presentación de una obra que se ha viralizado en redes sociales por toda la comunidad hispana.

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