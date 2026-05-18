Almendralejo
Inma Rubiales desata la locura durante la Feria del Libro de Buenos Aires
Más de seis mil jóvenes se agolpan en la capital argentina para ver a la almendralejense
Almendralejo
El fenómeno de ‘Un amigo gratis’, el libro internacional de la joven autora almendralejense, Inma Rubiales, sigue desatando pasiones. Más de seis mil personas vieron a la joven en la Feria del Libro de Buenos Aires, donde hizo una presentación de una obra que se ha viralizado en redes sociales por toda la comunidad hispana.
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