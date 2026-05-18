Vivir, disfrutar y compartir

El parque de Parque de Las Mercedes volvió a llenarse de vida, sonrisas y convivencia con una nueva edición del Día de las Familias, una jornada que con el paso de los años se ha convertido en una de las citas más especiales de Almendralejo. Miles de personas pasaron durante todo el día por los distintos espacios habilitados en el parque para disfrutar de una programación repleta de actividades, talleres, exhibiciones y propuestas lúdicas pensadas para todas las edades. Pero, más allá de la cantidad de actividades o del ambiente festivo, el verdadero valor de esta jornada volvió a estar en algo mucho más sencillo y a la vez más importante: compartir tiempo en familia.

Porque el Día de las Familias se ha consolidado como una excusa perfecta para reunir a varias generaciones alrededor de una misma experiencia. Abuelos acompañando a nietos en los talleres, padres compartiendo juegos con sus hijos, primos corriendo entre actividades y familias enteras disfrutando juntas de un día diferente. En tiempos donde las rutinas, las prisas y las pantallas parecen ocupar demasiado espacio, el parque de Las Mercedes volvió a convertirse en un lugar donde detenerse, convivir y disfrutar de esos pequeños momentos que terminan siendo los más importantes.

Los niños fueron, una vez más, los grandes protagonistas. Para ellos, el recinto se transformó en un auténtico mundo de posibilidades lleno de juegos, aventuras y descubrimientos. Las exhibiciones de los cuerpos de seguridad y emergencias volvieron a despertar enorme expectación, especialmente las realizadas por Policía Local, Policía Nacional y Bomberos. A ello se sumaron este año las exhibiciones de coches modernos y vehículos de rallyes organizadas por Ráfagas Racing.

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La zona verde del parque acogió además actividades de aventura como tirolina, escalada y diferentes juegos dinámicos que mantuvieron la actividad constante durante toda la jornada. Paralelamente, asociaciones y colectivos sociales aprovecharon este gran escaparate ciudadano para mostrar su trabajo y organizar mercadillos solidarios.