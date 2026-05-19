Adenex pide evitar herbicidas y productos químicos en el desbroce de parcelas

Adenex ha solicitado al Ayuntamiento de Almendralejo que priorice métodos mecánicos y manuales en las labores de limpieza y desbroce de solares urbanos, desaconsejando el uso de herbicidas y productos químicos salvo en casos “muy concretos y justificados”. La organización ecologista ha realizado estas consideraciones tras la publicación del nuevo bando municipal sobre limpieza de solares, parcelas y adecentamiento de fachadas, una medida impulsada por el Consistorio para prevenir incendios, mejorar la salubridad y evitar el deterioro de la imagen urbana.

Desde Adenex valoran positivamente la intención del Ayuntamiento de actuar sobre parcelas abandonadas y zonas urbanas degradadas, aunque consideran necesario introducir matices y recomendaciones ambientales para que estas actuaciones sean compatibles con la protección de la biodiversidad y la salud pública. En este sentido, advierten de que el bando insiste en la obligación de limpiar y desbrozar, pero no concreta cómo deben realizarse esos trabajos, lo que podría favorecer el uso indiscriminado de herbicidas en espacios urbanos. “Una simple precisión permitiría compatibilizar la prevención de incendios con prácticas más sostenibles y respetuosas con el entorno”, señalan desde la organización.

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Adenex también plantea revisar el calendario previsto para las actuaciones municipales, ya que las comprobaciones comenzarán a partir del 1 de junio. Según explican, esto podría provocar desbroces masivos en plena primavera, un periodo especialmente sensible para numerosas especies de fauna que utilizan estos espacios como refugio o zona de reproducción. Por ello, proponen establecer un calendario más equilibrado, con una primera intervención preferente en marzo y otra a comienzos de junio, coincidiendo con el momento en el que la vegetación ya está seca y aumenta el riesgo real de incendios. Todo ello, además, adaptado a las medidas contempladas dentro del Plan INFOEX durante la época de peligro alto.