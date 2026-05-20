El cross solidario de Rotary vuelve a correr por la ELA este sábado 23 en Almendralejo

Almendralejo volverá a unir deporte y solidaridad este próximo sábado 23 de mayo con la celebración de la segunda edición del Cross Solidario impulsado por Rotary Almendralejo. La iniciativa, organizada junto al Ayuntamiento y el Club Atletismo Almendralejo, destinará este año su recaudación a la Asociación ELA Extremadura, con el objetivo de seguir ayudando a personas afectadas por esta enfermedad neurodegenerativa y a sus familias. La prueba fue presentada oficialmente en el Consistorio con la participación del presidente de Rotary Almendralejo, Alfonso Martínez; la representante de ELA Extremadura, Camino Caballero; el presidente del club de atletismo, Manuel Casco; y el concejal de Deportes, Francisco Jesús Hernández.

La jornada contará con una carrera principal de cinco kilómetros dirigida a adultos, además de recorridos adaptados para categorías infantiles y una caminata solidaria pensada para todas aquellas personas que quieran colaborar sin necesidad de competir. Las inscripciones continúan abiertas a través de la plataforma Deporticket, con precios populares de tres euros para los niños y seis euros para adultos. Además del componente solidario, la organización también ha preparado incentivos deportivos y de convivencia, con premios económicos de cien euros para los diez primeros clasificados de la prueba absoluta, camisetas conmemorativas para todos los participantes y servicio de avituallamiento gracias al apoyo de diferentes patrocinadores.