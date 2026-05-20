Eva Nogales será la protagonista del nuevo Congreso ‘Mujer y Ciencia’

La prestigiosa científica española Eva Nogales de la Morena, considerada una de las grandes referencias mundiales en bioquímica, biofísica y biología estructural, será la gran protagonista del Congreso Mujer y Ciencia que se celebrará el próximo 8 de junio en el Teatro Carolina Coronado de Almendralejo. La iniciativa, organizada por el Centro de Profesores y Recursos (CPR) de Almendralejo, volverá a convertir a la ciudad en punto de encuentro entre la educación, la investigación y el talento femenino en el ámbito científico, en una edición especialmente destacada al contar con una investigadora considerada firme candidata al Premio Nobel.

El Congreso pondrá el broche final al Concurso “Mujer y Ciencia”, una actividad que el CPR organiza anualmente para acercar referentes femeninos de la ciencia al alumnado y fomentar las vocaciones STEM entre niñas y jóvenes. Tras homenajear en años anteriores a figuras tan destacadas como Margarita Salas, Ángeles Alvariño, Ascensión Gómez Pérez, Sara García Alonso o María Victoria Gil Álvarez, en esta ocasión el protagonismo recaerá en Eva Nogales, investigadora afincada en Estados Unidos desde hace más de treinta años y reconocida internacionalmente por sus avances en el estudio de las moléculas de la vida.

La respuesta de la comunidad educativa ha vuelto a superar todas las expectativas. Desde el CPR han destacado la recepción de cientos de trabajos procedentes de centros educativos de toda la demarcación, reflejo del creciente interés que despierta este certamen y del enorme impacto que tiene entre los estudiantes la posibilidad de conocer referentes científicos de primer nivel. La jornada comenzará a las 10.00 horas con una recepción institucional y atención a medios de comunicación, mientras que a partir de las 11.00 horas se desarrollará el encuentro principal con más de 500 alumnos y alumnas de distintos centros educativos, prolongándose hasta aproximadamente las 13.00 horas.

Eva Nogales está considerada una auténtica eminencia internacional en su campo. Nacida en Colmenar Viejo (Madrid) en 1965, se licenció en Ciencias Físicas por la Universidad Autónoma de Madrid y posteriormente desarrolló su carrera en Reino Unido y Estados Unidos. Actualmente es catedrática en la Universidad de California Berkeley, investigadora del prestigioso Instituto Médico Howard Hughes y directora de The Nogales Lab. Su trabajo pionero en crio-microscopía electrónica ha permitido visualizar estructuras moleculares invisibles hasta hace pocos años, revolucionando el conocimiento sobre enfermedades como el cáncer y favoreciendo el desarrollo de tratamientos más eficaces.

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Su brillante trayectoria ha sido reconocida con algunos de los galardones científicos más importantes del mundo. Entre ellos destacan el Premio Shaw en Ciencias de la Vida y Medicina, considerado el “Nobel de Oriente”, la Medalla Extraordinaria del CSIC, su incorporación a la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos o su reciente elección como miembro de la histórica Real Sociedad de Londres. Su presencia en Almendralejo supondrá uno de los grandes acontecimientos científicos y educativos del año en Extremadura.