Impulsan un curso gratuito de topografía aplicada a energías renovables

El Ayuntamiento de Almendralejo ha informado de la puesta en marcha de un curso gratuito de “Topografía aplicada a proyectos de energías renovables”, una formación especializada que busca responder a la creciente demanda de profesionales vinculados al desarrollo energético y a las nuevas infraestructuras sostenibles. El programa está subvencionado por la Junta de Extremadura y el Gobierno de España, y se desarrollará en modalidad presencial del 25 de mayo al 4 de junio, en horario de lunes a jueves, de 16:00 a 21:00 horas.

El curso estará impartido por profesionales expertos del sector y ofrecerá una formación práctica orientada a capacitar al alumnado en trabajos topográficos aplicados a proyectos de energías renovables. Entre los contenidos se incluyen levantamientos topográficos, replanteos, generación de ortomosaicos, modelos digitales del terreno y seguimiento de obras energéticas, además de técnicas fotogramétricas mediante vuelos con dron. La formación permitirá adquirir conocimientos sobre obtención de datos de alta precisión, fundamentales para garantizar una correcta implantación y ejecución de instalaciones renovables.

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Desde el Ayuntamiento destacan que actualmente existe una importante demanda de perfiles relacionados con la topografía y las energías renovables, lo que convierte esta especialización en una destacada oportunidad laboral tanto para personas desempleadas como ocupadas. El curso no requiere formación ni experiencia previa y está dirigido a cualquier persona interesada en adquirir competencias prácticas con aplicación directa en uno de los sectores con mayor proyección de crecimiento. El objetivo es facilitar nuevas salidas profesionales en un ámbito estratégico para el desarrollo económico y energético de Extremadura.