Aceleran la construcción de nichos ante la inquietud de las familias en Almendralejo

El Ayuntamiento de Almendralejo ha decidido acelerar de forma urgente la finalización de los nuevos nichos del cementerio municipal tras semanas de inquietud ciudadana, críticas en redes sociales y retrasos acumulados en una de las actuaciones más importantes realizadas en los últimos años en el camposanto. La construcción de dos nuevas manzanas con un total de 320 nichos debía haber concluido inicialmente en marzo, pero diversos problemas técnicos y logísticos han impedido hasta ahora su entrada completa en funcionamiento. Mientras tanto, el consistorio insiste en que el cementerio continúa teniendo capacidad suficiente para atender los enterramientos, aunque en muchos casos haya sido necesario recurrir a sepulturas reutilizadas.

La situación ha generado malestar entre numerosas familias, especialmente por la imposibilidad de acceder a nichos completamente nuevos durante los últimos meses. Desde el área de Obras Públicas, el concejal Juan Manuel Forte explica que las demoras no se deben a falta de gestión municipal, sino a problemas surgidos con el suministro de nichos prefabricados y a las intensas lluvias registradas a comienzos de año, que alteraron notablemente el ritmo de ejecución de los trabajos. Según confirma el edil, el Ayuntamiento ha cumplido con todos los pagos comprometidos con la empresa adjudicataria y ya trabaja para recepcionar parcialmente una de las nuevas manzanas en cuestión de días, lo que permitirá comenzar a utilizar parte de los nichos de manera inmediata.

Mientras llegan esas nuevas plazas, el servicio municipal ha tenido que reorganizar espacios y habilitar nichos reutilizados procedentes de sepulturas antiguas o abandonadas. Una decisión que, aunque legal y habitual en numerosos cementerios, no ha estado exenta de polémica. El concejal responsable del cementerio, Saúl del Amo, reconoce que algunas familias han mostrado su descontento, aunque recuerda que la prioridad municipal es garantizar siempre un lugar para el enterramiento.

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A esta tensión se suma además la remodelación que actualmente se desarrolla en la zona antigua del cementerio, después de detectarse hace semanas el hundimiento de varias bóvedas en una crujía de 260 nichos. Aquella incidencia obligó a intervenir de urgencia, trasladar restos provisionalmente y contactar con decenas de familias afectadas. Los trabajos avanzan ahora a buen ritmo y el consistorio asegura que todos los restos permanecen perfectamente identificados y custodiados.