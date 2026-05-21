La Escuela de Idiomas abre plazas para inglés, francés y portugués en Almendralejo

La Escuela Oficial de Idiomas de Almendralejo ha iniciado su nueva campaña de admisión para el próximo curso con plazas disponibles en inglés, francés y portugués. El centro mantendrá abierto el proceso de inscripción hasta el próximo 5 de junio, ofreciendo distintas vías para formalizar la matrícula, tanto de forma presencial en sus instalaciones como a través de la plataforma educativa Rayuela. La convocatoria está dirigida especialmente a estudiantes de nuevo acceso, aunque también podrán incorporarse aquellas personas que ya posean conocimientos previos de alguno de los idiomas y deseen acreditar su nivel mediante las pruebas de clasificación.

En el caso de francés y portugués, los exámenes se celebrarán el 24 de junio, mientras que en inglés la parte escrita tendrá lugar el día 23 y la oral se desarrollará durante la jornada siguiente. Como novedad destacada, el centro también incorpora este año una opción semipresencial que reducirá la asistencia obligatoria a una única clase semanal, facilitando así la conciliación de estudios, trabajo y vida personal.

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Desde la Escuela Oficial de Idiomas reconocen que la demanda de matrículas ha descendido en los últimos años. Muchos estudiantes prefieren ahora aprender siendo autodidactas con herramientas móviles o de inteligencia artificial.