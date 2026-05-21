Almendralejo
La Escuela de Idiomas abre plazas para inglés, francés y portugués en Almendralejo
Hasta el 5 de junio se pueden realizar las primeras inscripciones del próximo curso
La Escuela Oficial de Idiomas de Almendralejo ha iniciado su nueva campaña de admisión para el próximo curso con plazas disponibles en inglés, francés y portugués. El centro mantendrá abierto el proceso de inscripción hasta el próximo 5 de junio, ofreciendo distintas vías para formalizar la matrícula, tanto de forma presencial en sus instalaciones como a través de la plataforma educativa Rayuela. La convocatoria está dirigida especialmente a estudiantes de nuevo acceso, aunque también podrán incorporarse aquellas personas que ya posean conocimientos previos de alguno de los idiomas y deseen acreditar su nivel mediante las pruebas de clasificación.
En el caso de francés y portugués, los exámenes se celebrarán el 24 de junio, mientras que en inglés la parte escrita tendrá lugar el día 23 y la oral se desarrollará durante la jornada siguiente. Como novedad destacada, el centro también incorpora este año una opción semipresencial que reducirá la asistencia obligatoria a una única clase semanal, facilitando así la conciliación de estudios, trabajo y vida personal.
Desde la Escuela Oficial de Idiomas reconocen que la demanda de matrículas ha descendido en los últimos años. Muchos estudiantes prefieren ahora aprender siendo autodidactas con herramientas móviles o de inteligencia artificial.
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