Almendralejo
‘En la otra vida’, un profunda reflexión de la soledad no deseada
El teatro Carolina Coronado acoge este viernes esta pieza de Miguel Murillo y protagonizada por Cándido Gómez, a partir de las 20.30 horas
El teatro Carolina Coronado acogerá este viernes, a partir de las 20.30 horas, la representación de la obra ‘En la otra vida’, una propuesta escénica que aborda con sensibilidad y humanidad el peso de la soledad no deseada y el paso del tiempo. Escrita por el reconocido dramaturgo Miguel Murillo y protagonizada por el actor extremeño Cándido Gómez, la función se presenta como un monólogo cargado de emociones, recuerdos y situaciones cotidianas con las que el público podrá sentirse fácilmente identificado. Las entradas tendrán un precio único de ocho euros en taquilla.
La obra sitúa al espectador frente a un jubilado que revive momentos compartidos con su esposa ausente, construyendo un diálogo íntimo donde la memoria, la culpa y la nostalgia se mezclan constantemente. A través de pequeños detalles domésticos y conversaciones aparentemente sencillas, el relato muestra cómo muchas veces no se valoran las cosas importantes hasta que desaparecen.
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