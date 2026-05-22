Almendralejo
El ayuntamiento de Almendralejo homenajea a sus funcionarios jubilados por Santa Rita
Fue en un acto desarrollado en el salón de plenos con la presencia del alcalde
El salón de plenos acogió el acto homenaje a los trabajadores municipales jubilados durante el último año, coincidiendo con la celebración de Santa Rita, patrona de la Administración Local. Durante el acto se ha reconocido la trayectoria y dedicación de Juan Luis Sánchez López, agente de la Policía Local; Ciriaco Santos Franco, camionero; Carlos Cortés Vargas, ingeniero técnico industrial; María Moreno Gómez, tramitadora informadora; Fabiola Hernández Ramos y Juan Zambrano Borrego, oficiales del polideportivo; Juan Alfonso Macías Aguilar, ayudante del Parque de Obras; Francisco García Bote, oficial jefe de grupo; Gregorio Arguello Zambrano, oficial electricista; y María Antonia Guillén Muñoz, jefa de negociado. Todos ellos recibieron la insignia de plata del Ayuntamiento en reconocimiento a sus años de servicio público y compromiso con la ciudad.
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