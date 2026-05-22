Almendralejo
La Comunidad de Labradores denuncian un «varapalo» a los sectores de vid y olivar
Muestra su malestar por la decisión del Gobierno de mantener los índices del sistema de módulos para calcular el rendimiento neto de sectores agrícolas como la aceituna y la uva
La Comunidad de Labradores ha mostrado su malestar ante la decisión del Gobierno de mantener los índices del sistema de módulos para calcular el rendimiento neto de sectores agrícolas como la aceituna y la uva, una medida que la organización agraria considera «incomprensible» dada la situación que atraviesan actualmente miles de explotaciones. En concreto, critica que el índice de la aceituna permanezca fijado en el 26% sin aplicar una reducción acorde a la realidad económica del campo, marcada por la sequía, la caída de rendimientos, el aumento de costes de producción.
La organización recuerda que tanto el olivar como el viñedo llevan años soportando campañas complicadas, por lo que considera necesaria una fiscalidad más ajustada a las pérdidas sufridas por los agricultores. En el caso de la uva, lamenta además que tampoco se hayan aplicado reducciones significativas, manteniéndose el 22% para los vinos con Denominación de Origen y el 18% para el resto de producciones. Por ello, reclama una revisión inmediata de los índices del sistema de módulos correspondientes a ambos cultivos.
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