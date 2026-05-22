El Rallye del Comercio y los bonos descuento impulsan las compras en junio

Almendralejo volverá a unir motor, comercio y ocio con la celebración de la III edición del Rallye del Comercio, una iniciativa que tendrá lugar el próximo 12 de junio y que este año cambia de ubicación para celebrarse en la explanada del recinto ferial, un espacio más amplio y adaptado al importante crecimiento que ha experimentado esta cita en las últimas ediciones. Además, coincidiendo con esta actividad, se pondrá en marcha una nueva campaña de Bonos del Comercio con descuentos destinados a incentivar las compras en los establecimientos locales durante el mes de junio.

El evento, organizado por Tomás Riola, se ha consolidado como una de las propuestas más atractivas previas al tradicional Rallye de la Vendimia, sirviendo como presentación oficial de los vehículos participantes y reuniendo a numerosos aficionados al motor y vecinos de la ciudad. En años anteriores, el Rallye del Comercio se celebraba en la calle Francisco Pizarro, pero el incremento del número de vehículos participantes y la gran afluencia de público han motivado el traslado a un espacio más abierto.

La jornada contará con cerca de 40 coches de competición y ofrecerá diferentes actividades dirigidas a todos los públicos. Entre ellas destacan exhibiciones de vehículos, entrevistas a pilotos, entrega de premios y reconocimientos, así como una pista de Scalextric para los más pequeños. También se rendirá homenaje a distintos pilotos y copilotos por sus trayectorias deportivas y al Motor Club Corito por su contribución al mundo del motor.

El ambiente festivo se completará con actuaciones musicales, sorteos y regalos para los asistentes, reforzando así el carácter familiar y dinamizador de una actividad que cada año genera un importante movimiento en la zona comercial.

De forma paralela, el Ayuntamiento pondrá en marcha una nueva campaña de Bonos del Comercio junto a Asemce Almendralejo y CEAL. La iniciativa contará con una inversión total de 3.000 euros repartidos en bonos descuento, principalmente de 20 euros, que podrán obtenerse realizando compras mínimas de 40 euros en los establecimientos adheridos.

Los bonos se distribuirán mediante sorteos en redes sociales y a través de una ruleta promocional instalada en la calle, donde los clientes podrán conseguir descuentos incluso de mayor importe.

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La responsable municipal de Turismo, Josefina Barragán, destacó durante la presentación que este tipo de campañas “han duplicado ventas en ediciones anteriores”, al tiempo que avanzó que durante los meses de julio y agosto continuarán desarrollándose nuevas acciones de dinamización comercial, entre ellas la próxima Feria del Comercio.