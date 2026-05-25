Un desfile que queda para la historia

La avenida de la Paz de Almendralejo, acostumbrada al ir y venir cotidiano de vecinos y vehículos, se transformó por unas horas en el escenario de un acto cargado de emoción, solemnidad y orgullo colectivo. Bajo un intenso sol de mayo, centenares de ciudadanos se congregaron para acompañar a la Guardia Civil en la celebración de su 182 aniversario, una efeméride muy especial este año por coincidir con el centenario de la Casa Cuartel de la localidad, el primer puesto de mando establecido en Almendralejo.

La cita no fue una más. Tradicionalmente, este desfile conmemorativo se celebra en la ciudad de Badajoz, pero por primera vez en su historia abandonó la capital pacense para trasladarse a Tierra de Barros. Un gesto que despertó una enorme ilusión entre los almendralejenses y entre quienes sienten una especial cercanía hacia la Benemérita. Desde primeras horas de la mañana, familias enteras, mayores y jóvenes ocuparon las inmediaciones de la glorieta Presidente Adolfo Suárez para no perder detalle de un acontecimiento considerado ya histórico para la ciudad.

El acto arrancó con la formación de las distintas unidades participantes, en una imagen de impecable disciplina y solemnidad que arrancó los primeros aplausos del público. Poco después, la llegada de la enseña nacional elevó aún más la emoción entre los asistentes, antes de que se procediera a la lectura del Decreto Fundacional de la Guardia Civil, recordando así casi dos siglos de servicio, entrega y compromiso con la sociedad española.

Uno de los momentos más sentidos de la mañana llegó con la despedida de la bandera por parte de los agentes que han pasado recientemente a la situación de retiro. Muchos rostros emocionados acompañaron una escena cargada de simbolismo, reflejo de toda una vida dedicada al servicio público y al deber. También hubo espacio para el reconocimiento institucional, con la imposición de condecoraciones y la entrega de diplomas al personal que ha pasado a reserva o retiro, en presencia de representantes de la corporación municipal y diversas autoridades civiles y militares.

Durante su intervención, el general jefe de la Guardia Civil en Extremadura, Andrés Manuel Velarde, puso en valor el significado de este centenario para Almendralejo, subrayando que estos cien años de historia de la Casa Cuartel representan también la evolución y arraigo de la Guardia Civil en toda la región extremeña. En la misma línea, el delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, destacó el vínculo de cercanía que el cuerpo mantiene con la ciudadanía, recordando que la Guardia Civil continúa siendo una de las instituciones más queridas y valoradas por los extremeños.

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La ceremonia prosiguió con uno de los instantes más conmovedores del día: el homenaje a los agentes fallecidos en acto de servicio. El silencio respetuoso de los presentes acompañó un tributo sobrio y profundamente emotivo, antes de dar paso al esperado desfile por la avenida de la Paz. El paso firme de los efectivos, acompañado por la música y los aplausos del público, convirtió el recorrido en una auténtica muestra de admiración popular.