Intentan robar en los limosneros del santuario de la Virgen de la Piedad

El Santuario de Nuestra Señora de la Piedad de Almendralejo sufrió en la tarde de este lunes un intento de robo en los limosneros del templo, un suceso que ha causado preocupación entre fieles y devotos de la patrona de la ciudad. Según ha informado el propio Santuario a través de un comunicado, los autores no lograron sustraer cantidad alguna, aunque sí ocasionaron diversos daños materiales en las instalaciones.

Desde el Santuario han querido trasladar un mensaje de serenidad y agradecimiento, destacando la rápida intervención y colaboración tanto de la Policía Local como de la Policía Nacional, cuyos agentes ya trabajan en la investigación de los hechos. Asimismo, la comunidad religiosa ha agradecido públicamente las numerosas muestras de apoyo y cariño recibidas por parte de vecinos y devotos, subrayando el valor sentimental y espiritual que el templo representa para Almendralejo.