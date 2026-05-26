Huerta Montero se llenará de música, cultura y arqueología durante la Fiesta del Solsticio de Verano

El sepulcro prehistórico Huerta Montero volverá a convertirse este mes de junio en uno de los grandes epicentros culturales de Almendralejo con la celebración del Festival Solsticio de Verano – Megalithica Fest Internacional, una propuesta multidisciplinar que combinará música, arqueología, astronomía, educación y emprendimiento en un entorno patrimonial único. Durante todo el mes, Huerta Montero acogerá actividades pensadas para todos los públicos, con el objetivo de conectar el valor histórico y simbólico del monumento megalítico con propuestas artísticas contemporáneas y experiencias culturales inmersivas. El festival arrancará los días 5 y 6 de junio con el ciclo Arqueoarmonía, que ofrecerá dos conciertos internacionales cargados de riqueza cultural. El espectáculo ‘Luna y Camino’ acercará al público a la cosmovisión latinoamericana a través de la música y la palabra, mientras que el Trío Cervantes trasladará al sepulcro los sonidos más representativos de la música popular y tradicional cubana.

La programación continuará la segunda semana con Arqueomúsica, un ciclo que fusionará patrimonio y música clásica mediante propuestas como ‘Resonancias Romántica’”, protagonizada por Ismael Arroyo y Eduardo Moreno, o ‘Solsticio de Cuerdas’, una experiencia inmersiva impulsada por la Academia ODR donde la música dialogará con la espiritualidad y la memoria ancestral del enclave arqueológico.

Entre el 15 y el 18 de junio llegará Arqueoeduca, una iniciativa orientada a centros escolares y público interesado en la divulgación histórica. Talleres sobre el origen de los instrumentos musicales, actividades didácticas y conferencias sobre las culturas protohistóricas extremeñas formarán parte de esta programación educativa.

Uno de los momentos más esperados del festival tendrá lugar el 19 de junio con Arqueoastronomía, una velada que combinará conferencias arqueológicas, observación del cielo y música electrónica en directo en un ambiente pensado para conectar ciencia, naturaleza y arte bajo las estrellas. Un día después, el Ensemble Orquesta del Romanticismo ofrecerá un recorrido musical desde Mozart hasta Prokófiev.

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El festival también incorporará Arqueoemprende, una iniciativa centrada en el networking empresarial y en la promoción del patrimonio como motor de dinamización económica y social. La clausura llegará los días 26 y 27 de junio con Arqueobrass, dedicado a la música para metales, donde participarán jóvenes intérpretes y reconocidos músicos especializados en este repertorio.