IU y Podemos concurrirán juntos a las elecciones locales de Almendralejo de 2027

Izquierda Unida Almendralejo y Podemos Almendralejo han anunciado que volverán a concurrir unidos a las próximas elecciones municipales previstas para mayo del próximo año. Ambas formaciones han alcanzado un acuerdo para presentarse bajo las siglas de Unidas por Almendralejo, recuperando así una fórmula de confluencia que, según explican, responde a la apuesta compartida por la unidad de la izquierda transformadora tanto a nivel local como regional. Todo apunta a que Javier Romo sería el candidato a la alcaldía bajo estas siglas.

El acuerdo se ha producido tras varias reuniones mantenidas entre representantes de ambas organizaciones, en las que han ratificado su voluntad de trabajar conjuntamente de cara a la próxima cita electoral. En este sentido, han avanzado que en las próximas semanas comenzarán a celebrar asambleas de confluencia abiertas a simpatizantes y personas interesadas en participar en el proyecto. El objetivo, aseguran, es construir “una candidatura de izquierdas, ecologista y feminista” capaz de ofrecer respuestas a los problemas de la mayoría social de Almendralejo y defender un modelo de ciudad “más sostenible, habitable, diversa y cordial”.

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Desde Unidas por Almendralejo señalan que esta unión busca devolver al Ayuntamiento “la voz de la izquierda transformadora”, considerando que actualmente existe una ausencia de ese espacio político en la corporación municipal. Además, las dos formaciones afrontan esta nueva etapa con optimismo tras los resultados obtenidos por Unidas por Extremadura en las últimas elecciones regionales, donde la coalición aumentó notablemente su representación parlamentaria. La nueva candidatura aspira a influir en las políticas municipales de la próxima legislatura poniendo el foco en la defensa de la clase trabajadora, la igualdad, los derechos del colectivo LGTBI y la oposición a las políticas “de odio y excluyentes de la extrema derecha”.