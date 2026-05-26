Almendralejo
Miguel Ángel Maqueda sigue al frente de la Agrupación Musical La Merced
Ha sido reelegido como director general del grupo musical dando continuidad al trabajo de crecimiento desarrollado en estos años
La Agrupación Musical La Merced de Almendralejo ha celebrado su asamblea general, en la que Miguel Ángel Maqueda Gallardo ha sido reelegido como director general de la formación, renovando así su responsabilidad al frente de una de las agrupaciones musicales con mayor proyección y crecimiento de la ciudad. Junto a él, Jesús Hermoso Gil continuará desempeñando el cargo de subdirector general, dando continuidad al proyecto que la entidad viene desarrollando en los últimos años.
Asimismo, la agrupación ha dado a conocer otros nombramientos dentro de la nueva Junta de Gobierno. Francisco Manuel Álvarez Álvarez ha sido elegido como director musical, mientras que Aarón Hermoso Espada asumirá la subdirección musical. Desde la formación han trasladado públicamente su enhorabuena a todos ellos, deseándoles “una etapa llena de trabajo, compromiso y éxitos” al frente de la entidad, además de anunciar que en los próximos días se irán dando a conocer el resto de integrantes de la nueva junta.
La Merced atraviesa actualmente una de las etapas más destacadas de su historia, consolidándose como la agrupación musical de marchas procesionales con mayor número de músicos de Almendralejo y reforzando año tras año su presencia tanto dentro como fuera de la localidad.
- La Policía Nacional investiga el origen de un lanzagranadas usado intervenido en Badajoz
- La Policía Nacional vincula al detenido en el Guadiana con los episodios violentos por ajustes de cuentas en Badajoz
- Detenido tras lanzarse al Guadiana cuando huía de la policía en Badajoz
- Dos policías nacionales resultan heridos tras chocar contra un bar durante una persecución en Badajoz
- Dream Planet revoluciona el ocio en Badajoz: 'Vienes aquí y no quieres ni salir
- Un incendio calcina dos vehículos en la barriada de San Roque en Badajoz
- Aparece sano y salvo el joven de 18 años desaparecido en Villafranca de los Barros (Badajoz)
- Incendio en el descansillo de un bloque de viviendas en Suerte de Saavedra en Badajoz