Almendralejo propondrá la Medalla de Extremadura para Luis Reina

El pleno de la corporación municipal de Almendralejo ha aprobado en la sesión ordinaria de mayo elevar a la Junta de Extremadura la propuesta de concesión de la Medalla de Extremadura al matador de toros Luis Reina Valle. La iniciativa ha sido impulsada por un grupo de aficionados taurinos encabezado por Francisco Cancho, y ha contado con el respaldo de numerosas adhesiones vinculadas al mundo del toro.

La propuesta destaca la reconocida trayectoria profesional de Luis Reina como matador de toros, así como su contribución a la cultura taurina y su compromiso con la sociedad extremeña. Entre los apoyos recibidos figuran personalidades relacionadas con el ámbito taurino, que avalan los méritos del diestro para recibir una de las máximas distinciones que concede la comunidad autónoma.

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Asimismo, el expediente pone en valor la importante labor desarrollada por Luis Reina en la Escuela de Tauromaquia de la Diputación de Badajoz, donde ha participado activamente en la formación de jóvenes aficionados, transmitiendo conocimientos y valores ligados a la tauromaquia como parte de la tradición cultural extremeña. El Ayuntamiento considera que reúne méritos suficientes para recibir esta distinción y acuerda trasladar oficialmente la propuesta a la Junta de Extremadura.