Prevén la construcción de más viviendas protegidas junto a la rotonda de Hormigusa

El Ayuntamiento de Almendralejo ha aprobado por unanimidad en la sesión plenaria ordinaria correspondiente al mes de mayo la cesión a la Junta de Extremadura de una parcela municipal de 9.800 metros cuadrados situada en la calle Jarabugo, junto a la rotonda de Hormigusa, para la construcción de 49 viviendas protegidas dentro del Plan Habita. Todos los grupos políticos respaldaron la propuesta, que permitirá incorporar este nuevo suelo público al programa regional de promoción de vivienda asequible.

Con este acuerdo, el equipo de gobierno local opta por la cesión gratuita de los terrenos en lugar de proceder a su venta, con el objetivo de favorecer el incremento de la oferta de vivienda protegida en la ciudad. La parcela pasará ahora a manos de la Administración regional, que será la encargada de desarrollar la promoción residencial dentro del marco del Plan Habita impulsado por la Junta de Extremadura.

Esta actuación se suma a otras ya realizadas en Almendralejo dentro del mismo programa regional. De hecho, el Ayuntamiento ya cedió anteriormente parcelas municipales ubicadas en las calles Miguel de Unamuno, Miajadas y Clara Campoamor, destinadas igualmente a la construcción de viviendas protegidas. Con la incorporación de este nuevo suelo en la calle Jarabugo, el consistorio continúa reforzando su colaboración con la Junta para facilitar el acceso a la vivienda, especialmente entre jóvenes y familias con mayores dificultades.

La Junta de Extremadura ya anunció en octubre del pasado año su intención de promover nuevas viviendas protegidas de régimen especial en Almendralejo a través del Plan Habita. En aquel momento se detalló que el proyecto contemplaba inicialmente la construcción de un máximo de 74 viviendas repartidas entre distintas parcelas cedidas por el Ayuntamiento. Según el planteamiento presentado entonces, estaba prevista la ejecución de 14 viviendas en la avenida de Miajadas, otras 35 en la calle Miguel de Unamuno y 25 más en la calle Clara Campoamor, aunque el número definitivo dependería de la demanda existente.

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Ahora, la nueva cesión aprobada en el pleno municipal permitirá ampliar ese número con otras 49 viviendas en una zona estratégica de expansión urbana de la capital de Tierra de Barros. Desde el Ayuntamiento destacan que esta medida responde al compromiso de seguir generando oportunidades residenciales en la ciudad y de aprovechar el patrimonio municipal para impulsar políticas públicas de vivienda.