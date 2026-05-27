El teatro Carolina Coronado acoge este viernes la comedia ‘Pésame, pésame mucho’

El teatro Carolina Coronado acogerá este viernes, a partir de las 20.30 horas, la representación de la comedia Pésame, pésame mucho, una divertida propuesta teatral cargada de humor, situaciones inesperadas y personajes extravagantes.

La trama se desarrolla en un tanatorio, donde familiares y amigos se reúnen para despedir a un ser querido. Sin embargo, la aparición de sorprendentes personajes dará lugar a una sucesión de escenas cómicas y disparatadas que transformarán por completo la situación inicial. La obra pone además en valor conceptos como la amistad, el compañerismo, la solidaridad, el perdón y las ganas de vivir, todo ello tratado desde una perspectiva desenfadada y asombrosa que invita al público a dejarse llevar por este “delirio de vida, humor y alegría”.