Almendralejo
El teatro Carolina Coronado acoge este viernes la comedia ‘Pésame, pésame mucho’
La obra atrapa al público en una historia repleta de situaciones cómicas y disparatadas donde el humos es constante todo el tiempo
El teatro Carolina Coronado acogerá este viernes, a partir de las 20.30 horas, la representación de la comedia Pésame, pésame mucho, una divertida propuesta teatral cargada de humor, situaciones inesperadas y personajes extravagantes.
La trama se desarrolla en un tanatorio, donde familiares y amigos se reúnen para despedir a un ser querido. Sin embargo, la aparición de sorprendentes personajes dará lugar a una sucesión de escenas cómicas y disparatadas que transformarán por completo la situación inicial. La obra pone además en valor conceptos como la amistad, el compañerismo, la solidaridad, el perdón y las ganas de vivir, todo ello tratado desde una perspectiva desenfadada y asombrosa que invita al público a dejarse llevar por este “delirio de vida, humor y alegría”.
- La Policía Nacional investiga el origen de un lanzagranadas usado intervenido en Badajoz
- La Policía Nacional vincula al detenido en el Guadiana con los episodios violentos por ajustes de cuentas en Badajoz
- Detenido tras lanzarse al Guadiana cuando huía de la policía en Badajoz
- Dream Planet revoluciona el ocio en Badajoz: 'Vienes aquí y no quieres ni salir
- Dos policías nacionales resultan heridos tras chocar contra un bar durante una persecución en Badajoz
- Badajoz se prepara para el Día de las Fuerzas Armadas con una retreta militar, el izado de bandera y exposición de vehículos
- Un incendio calcina dos vehículos en la barriada de San Roque en Badajoz
- ¿Peligran los fuegos artificiales de la Feria de San Juan de Badajoz?