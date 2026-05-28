Almendralejo se incorpora a la red nacional de capitales de la Cultura

El Ayuntamiento de Almendralejo se adherirá a la Red Española de Capitales de la Cultura después de que la corporación municipal aprobara por unanimidad esta iniciativa durante el pleno ordinario correspondiente al mes de mayo. Todos los grupos políticos valoraron de forma positiva la incorporación a esta red impulsada por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), que tiene como objetivo fomentar la cooperación entre ciudades en materia cultural, el intercambio de experiencias y la coordinación de políticas culturales comunes.

La Red Española de Capitales de la Cultura nació recientemente promovida por la FEMP con la intención de convertir la cultura en un eje estratégico del desarrollo urbano, favoreciendo además la cohesión social, la identidad territorial y la proyección exterior de las ciudades.

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Culturalmente, Almendralejo ha dado un paso adelante con el fomento de espacios como el sepulcro prehistórico de Huerta Montero, la plaza de toros declarada Bien de Interés Cultura, el Museo de las Ciencias del Vino y los espacios relacionados con las etapas del Romanticismo, entre otros. n