La plaza de toros acoge un festival gastronómico del 4 al 7 de junio

La plaza de toros se convertirá del 4 al 7 de junio en el epicentro de la gastronomía y la música con la llegada del festival itinerante ‘Burger Wars & Cheesecake Wars’. La concejala de Festejos, Tamara Rodríguez, ha presentado esta iniciativa que reunirá durante cuatro días a diferentes propuestas culinarias y actuaciones en directo. El evento contará con siete puestos de hamburguesas gourmet y tres espacios especializados en tartas de queso, además de conciertos diarios, animación y zona infantil.

Las personas asistentes podrán degustar elaboraciones llegadas desde distintos puntos de Extremadura y participar indirectamente en la elección de las mejores hamburguesas y tartas de queso, que serán valoradas por un jurado especializado en gastronomía.