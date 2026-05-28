Almendralejo
La plaza de toros acoge un festival gastronómico del 4 al 7 de junio
El festival itinerante ‘Burguer Wars & Cheesecake Wars’ aterriza en Almendralejo con entrada gratuita para todos los públicos
La plaza de toros se convertirá del 4 al 7 de junio en el epicentro de la gastronomía y la música con la llegada del festival itinerante ‘Burger Wars & Cheesecake Wars’. La concejala de Festejos, Tamara Rodríguez, ha presentado esta iniciativa que reunirá durante cuatro días a diferentes propuestas culinarias y actuaciones en directo. El evento contará con siete puestos de hamburguesas gourmet y tres espacios especializados en tartas de queso, además de conciertos diarios, animación y zona infantil.
Las personas asistentes podrán degustar elaboraciones llegadas desde distintos puntos de Extremadura y participar indirectamente en la elección de las mejores hamburguesas y tartas de queso, que serán valoradas por un jurado especializado en gastronomía.
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