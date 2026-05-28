El PP Almendralejo propone un plan de plantación de árboles por varias zonas de la ciudad

El grupo municipal del Partido Popular de Almendralejo ha presentado una moción para impulsar un ambicioso plan de regeneración ambiental basado en la plantación de árboles y arbustos en distintos puntos de la ciudad. La propuesta, debatida en el pleno ordinario de mayo, plantea recuperar masa vegetal en zonas urbanas y parques periurbanos con el objetivo de mejorar la calidad ambiental y aumentar las zonas de sombra.

Los populares defienden que Almendralejo ha sufrido en las últimas décadas una importante pérdida de vegetación debido al crecimiento urbanístico, la industrialización y la transformación del paisaje. Según recoge la moción, la ciudad habría perdido cerca de un 40 por ciento de su masa vegetal, una situación que consideran necesario revertir mediante actuaciones de bajo coste económico y alto beneficio social.

El documento presentado pone el foco en la importancia de reducir la huella de carbono y fomentar espacios verdes en el municipio. El PP recuerda que una persona genera de media unas cinco toneladas de CO2 al año y sostiene que la creación de nueva masa vegetal contribuiría a compensar parte de esas emisiones. «Es importante que pensemos en el futuro de nuestra ciudad», señalan desde la formación.

La iniciativa contempla actuaciones en numerosas zonas de Almendralejo. Entre ellas, destacan la reposición de árboles en la carretera de Fuente del Maestre, la incorporación de arbolado de sombra en calles de nueva creación como Salvador o Navalmoral de la Mata, así como la regeneración de jardineras y parterres en avenidas y barrios como San Antonio, Cantalgallo o el Mirador de San Marcos.

La moción también propone mejorar parques como Dulce Chacón, Europa, Italia, Las Mercedes, San Roque o la Piedad, con nuevas especies vegetales, ampliación de zonas verdes y sustitución de ejemplares deteriorados o afectados por enfermedades.

Durante el debate plenario, Vox mostró su apoyo a la propuesta, mientras que el PSOE votó en contra al considerar que el texto no muestra planificación técnica ni económica. El concejal de Parques y Jardines, Antonio Fernández, señaló además que la iniciativa no tiene en cuenta la disponibilidad hídrica ni la planificación urbanística.

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No obstante, el equipo de gobierno sí se mostró de acuerdo con el fondo de la propuesta y anunció su intención de elaborar un futuro plan de regeneración ambiental, tendiendo la mano al Partido Popular para trabajar conjuntamente en su desarrollo.