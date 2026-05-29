Adjudican las obras de remodelación del parque de San Roque por 330.000 euros

El Ayuntamiento de Almendralejo ha adjudicado a la empresa emeritense Arex las obras de mejora y rehabilitación del parque Ramón y Cajal, conocido popularmente como parque de San Roque, una actuación que contará con una inversión estimada de 330.000 euros y que deberá estar finalizada antes de 2027. El proyecto permitirá modernizar uno de los espacios públicos más utilizados de la ciudad, dotándolo de nuevas instalaciones deportivas, zonas de ocio y mejoras en accesibilidad y equipamientos.

Los trabajos comenzarán próximamente tras una reunión de coordinación entre la empresa adjudicataria y la Asociación de Vecinos Barriada de San Roque, con el objetivo de compatibilizar las obras con las actividades que habitualmente se desarrollan en el parque. Una vez celebrado este encuentro, se abrirá un plazo aproximado de un mes para la firma y formalización del contrato. La duración prevista de la actuación será de cinco meses.

Entre las principales actuaciones previstas se encuentran el lucido y pintado de las fachadas traseras de las calles Ramón y Cajal y General Golfin, así como la renovación integral de las pistas deportivas existentes. Estas instalaciones contarán con nuevo pavimento, vallado perimetral, pintado completo, nuevas gradas y marcadores. Además, se creará una nueva zona infantil equipada con columpios, toboganes y juegos adaptados, junto a un espacio de calistenia con barras, paralelas y banco de abdominales sobre superficie de seguridad de caucho.

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El proyecto también contempla la construcción de una pista multideporte con porterías y canastas, una zona destinada a la práctica de la petanca y un espacio para vóley playa con edificio auxiliar para almacenamiento de material. La intervención se completará con la renovación del alumbrado público, la instalación de nuevo mobiliario urbano, como bancos y papeleras, y la petición de incorporar baños públicos para dar respuesta a la elevada afluencia de menores y familias que utilizan diariamente este parque, uno de los principales espacios de convivencia y ocio de Almendralejo.