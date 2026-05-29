Ceal abre proceso para elegir nueva junta directiva el 25 de junio

La Coordinadora Empresarial de Almendralejo (CEAL), presidida actualmente por Myriam Lázaro, ha abierto oficialmente el proceso electoral para la renovación de su junta directiva, que culminará el próximo 25 de junio con la celebración de la Asamblea General Extraordinaria Electoral. La jornada marcará un momento clave para la organización empresarial, que afronta la elección de los representantes que liderarán la entidad durante los próximos años.

La jornada comenzará por la mañana con la Asamblea General Ordinaria, que se celebrará en el Centro de Innovación Empresarial de Almendralejo, en primera convocatoria a las 08.00 horas y en segunda a las 08.30 horas. Durante la sesión se abordarán asuntos fundamentales para la entidad, como la memoria de actividades, las cuentas anuales, el presupuesto para 2026 y otros temas de interés para los asociados. Ya por la tarde tendrá lugar la Asamblea General Extraordinaria Electoral en Bodegas Romale, fijada para las 20.00 horas en primera convocatoria y las 20.30 horas en segunda, donde se desarrollará el proceso para la elección de la nueva junta directiva.

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Desde CEAL han destacado la importancia de la participación de los asociados en este proceso, subrayando que la implicación del tejido empresarial es fundamental para seguir construyendo una organización fuerte, unida y comprometida con el desarrollo económico y empresarial de Almendralejo. La organización afronta esta nueva etapa tras un periodo de intensa actividad institucional y empresarial, en el que recientemente celebró una reunión de junta directiva con la presencia del Premio Goya obtenido por la película de animación en la que ha participado la productora almendralejense Glow. La empresa está liderada por José María Fernández de Vega, actual miembro de la junta directiva de CEAL, cuya participación en este galardonado proyecto fue reconocida durante el encuentro.