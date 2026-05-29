Almendralejo
La Coral de Almendralejo ofrece un concierto en la Purificación este domingo
El grupo compartirá escenario con el coro mallorquín Cor Son Dameto, en una actuación de puertas abiertas a las 21.00 hoas
La Coral de Almendralejo celebrará este domingo un concierto en la parroquia de Nuestra Señora de la Purificación, donde compartirá escenario con el coro mallorquín Cor Son Dameto, procedente de Palma de Mallorca. La actuación dará comienzo a las 21.00 horas y permitirá al público disfrutar de un encuentro musical entre dos formaciones con una destacada trayectoria coral, en una cita que se enmarca dentro de las actividades culturales que desarrolla la agrupación almendralejense.
La Coral de Almendralejo, fundada en 1985, continúa así ampliando su intensa actividad cultural y musical, después de que recientemente el Ayuntamiento le haya cedido un nuevo local para el desarrollo de sus ensayos. El alcalde ha visitado recientemente estas instalaciones, ubicadas en el antiguo centro Ortega y Gasset, que han sido acondicionadas para adaptarse a las necesidades del colectivo. A lo largo de sus cuatro décadas de historia, la Coral ha llevado su repertorio por numerosas ciudades españolas, convirtiéndose en una de las entidades culturales más representativas de Almendralejo.
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