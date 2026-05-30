Almendralejo
La Feria del Libro de Almendralejo vuelve con fuerza
La ciudad recupera una década después este evento y lo ha hecho con una gran participación en el parque de Espronceda
Almendralejo, cuna de José de Espronceda, necesitaba tener su propio Feria del Libro. Y por fin ha vuelto. El parque del escritor romántico se ha convertido durante este fin de semana en el epicentro de la literatura y la narrativa con un sinfín de presentaciones literarias y talleres creativos que animan a todos los públicos a leer y a escribir, que es para todos.
«Yo escribía de toda la vida, pero ha sido ahora cuando he tenido la opción de publicar mi primer libro», decía Félix Zambrano, profesor de toda la vida y ahora jubilado que ha presentado ‘Fábulas de animales inconformistas’, un libro que dice que vala para todas las edades. También Chema Lorite aprovechó el primer día del libro para presentar su libro ‘Ganatiempos’ en Cajalmendralejo y con gran presencia de público.
Durante todo el sábado, se sucedieron talleres de escritura, cabinas literarias o cuentacuentos. Este domingo se presentan los libros de Jonatan García y Andrea Molina y habrá otro cuentacuentos infantil. Pero lo más importante es que el mundo de la literatura vuelve a tener una ventana de verdad en Almendralejo.
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