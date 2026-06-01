La escuela infantil Pimpirigaña oferta 39 plazas para este curso

La Escuela Infantil municipal Pimpirigaña ha abierto desde este lunes 1 de junio el plazo para solicitar una plaza de nuevo ingreso de cara al curso escolar 2026-2027. Las familias interesadas podrán presentar sus solicitudes hasta el 12 de junio para optar a una de las plazas disponibles en este centro educativo destinado a niños de entre 3 meses y 3 años de edad.

Podrán solicitar plaza los padres, madres o tutores legales de menores empadronados en Almendralejo cuyas edades estén comprendidas entre los 3 meses y los 3 años, así como aquellos niños cuyo nacimiento esté previsto antes del 31 de diciembre de este año. Las solicitudes podrán recogerse en la propia escuela, situada en la calle Gonzalo de Correas, en horario de atención al público de 9.30 a 13.00 horas. Una vez cumplimentadas y compulsadas por la dirección del centro, deberán presentarse en la Oficina de Atención Ciudadana (OAC), ubicada en la calle Mérida, para lo que será necesario solicitar cita previa a través del número de WhatsApp 669 73 63 21.

Actualmente, Pimpirigaña cuenta con una ratio de 39 plazas distribuidas en tres aulas: ocho para niños de 0 a 1 año, trece para el tramo de 1 a 2 años y dieciocho para los mayores de entre 2 y 3 años. El número de plazas ofertadas para nuevo ingreso dependerá de las vacantes que no hayan sido cubiertas mediante el procedimiento de reserva de plaza. Además, se reservará un 5 por ciento de las plazas para menores con necesidades educativas especiales y situaciones de urgencia social.

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El curso escolar se desarrolla durante once meses, desde septiembre hasta julio, permaneciendo el centro cerrado durante el mes de agosto. Asimismo, dispone de dos modalidades horarias para facilitar la conciliación familiar: una jornada de 9.00 a 14.00 horas y otra ampliada de 7.30 a 15.25 horas.