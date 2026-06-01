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La feria del queso artesano llega a Almendralejo del 5 al 7 de junio

La plaza de Extremadura acogerá hasta 16 carpas que llegan de otros puntos de España

Organizadores del evento lo presentaron en el ayuntamiento.

Organizadores del evento lo presentaron en el ayuntamiento. / EP

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Rodrigo Morán

Almendralejo

La plaza de Extremadura se convertirá del 5 al 7 de junio en el epicentro de la gastronomía artesanal con la celebración de QuesArte, la feria del queso artesano y los productos gourmet que reunirá en Almendralejo a productores procedentes de distintos puntos de España. Durante tres jornadas, vecinos, visitantes y aficionados a la gastronomía podrán disfrutar de una amplia selección de quesos artesanos y productos gourmet llegados desde comunidades como Andalucía, Mallorca y Extremadura. La feria contará con un total de 16 carpas.

Además de la oferta expositiva, QuesArte dispondrá de una zona de barra y bebidas, así como espacios habilitados para el tapeo y las degustaciones. El horario de apertura será el viernes y sábado de 11.00 a 16.00 horas y de 20.00 a 23.00 horas, mientras que el domingo la feria permanecerá abierta de 11.00 a 16.00 horas.

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