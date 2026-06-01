Almendralejo
La feria del queso artesano llega a Almendralejo del 5 al 7 de junio
La plaza de Extremadura acogerá hasta 16 carpas que llegan de otros puntos de España
La plaza de Extremadura se convertirá del 5 al 7 de junio en el epicentro de la gastronomía artesanal con la celebración de QuesArte, la feria del queso artesano y los productos gourmet que reunirá en Almendralejo a productores procedentes de distintos puntos de España. Durante tres jornadas, vecinos, visitantes y aficionados a la gastronomía podrán disfrutar de una amplia selección de quesos artesanos y productos gourmet llegados desde comunidades como Andalucía, Mallorca y Extremadura. La feria contará con un total de 16 carpas.
Además de la oferta expositiva, QuesArte dispondrá de una zona de barra y bebidas, así como espacios habilitados para el tapeo y las degustaciones. El horario de apertura será el viernes y sábado de 11.00 a 16.00 horas y de 20.00 a 23.00 horas, mientras que el domingo la feria permanecerá abierta de 11.00 a 16.00 horas.
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