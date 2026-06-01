Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Matías de PaulaRobo Virgen Los RemediosPlan MovemImputación Zapatero
instagram

Almendralejo

Impulsan en Almendralejo un curso de piloto de drones para el mes de julio

La formación está organizada por el Ayuntamiento de Almendralejo en conjunto con la Incubadora IRIA y Fundecyt

Imagen de archivo con el dron de la policía local de Almendralejo.

Imagen de archivo con el dron de la policía local de Almendralejo. / EP

Rodrigo Morán

Almendralejo

El Ayuntamiento de Almendralejo, en colaboración con la Incubadora de Realidades Inmersivas (IRIA) y FUNDECYT, ha puesto en marcha la segunda edición del Curso de Piloto de Drones. El mismo se desarrollará del 3 al 17 de julio en las instalaciones de IRIA, situadas en la calle Clara Campoamor, en horario de 10.00 a 14.00 horas. La formación incluirá contenidos teóricos y prácticos, con prácticas en simuladores de vuelo virtual, información sobre las distintas salidas profesionales del sector y el aprendizaje de las principales aplicaciones de los drones en ámbitos como la agricultura, la industria, la seguridad o la creación audiovisual. Las inscripciones podrán realizarse del 15 al 30 de junio en la oficina de la UPAL, ubicada en el Centro San Antonio.

TEMAS

Tracking Pixel Contents