Impulsan en Almendralejo un curso de piloto de drones para el mes de julio

El Ayuntamiento de Almendralejo, en colaboración con la Incubadora de Realidades Inmersivas (IRIA) y FUNDECYT, ha puesto en marcha la segunda edición del Curso de Piloto de Drones. El mismo se desarrollará del 3 al 17 de julio en las instalaciones de IRIA, situadas en la calle Clara Campoamor, en horario de 10.00 a 14.00 horas. La formación incluirá contenidos teóricos y prácticos, con prácticas en simuladores de vuelo virtual, información sobre las distintas salidas profesionales del sector y el aprendizaje de las principales aplicaciones de los drones en ámbitos como la agricultura, la industria, la seguridad o la creación audiovisual. Las inscripciones podrán realizarse del 15 al 30 de junio en la oficina de la UPAL, ubicada en el Centro San Antonio.