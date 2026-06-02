Almendralejo
Alumnos del IES Santiago Apóstol recogen residuos del arrocho Charnecal
La iniciativa del ayuntamiento de Almendralejo se enmarca en una campaña contra la basuraleza de SEO BirdLife y Ecoembes
Los estudiantes de tercero de ESO del IES Santiago Apóstol han participado en una jornada de limpieza ambiental en el arroyo Charnecal, una actividad organizada por el Ayuntamiento de Almendralejo dentro de la campaña nacional ‘Un metro cuadrado contra la basuraleza 2026’, impulsada por el proyecto LIBERA, promovido por SEO/BirdLife y Ecoembes. La iniciativa ha tenido como objetivo sensibilizar a los jóvenes sobre la importancia de conservar los espacios naturales y reducir el impacto que generan los residuos abandonados en el entorno.
Durante la actividad, los alumnos recorrieron diferentes zonas del arroyo recogiendo y clasificando los residuos encontrados. Gracias a su implicación y esfuerzo se lograron retirar más de 50 kilogramos de basura, entre la que se encontraban envases de plástico, latas, botellas de vidrio y prendas de ropa abandonadas.
Esta labor permitió no solo mejorar el estado del entorno natural, sino también concienciar a los participantes sobre la necesidad de adoptar hábitos más responsables con el medio ambiente.
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