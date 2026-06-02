Destinan 40.000 euros en becas para prácticas musicales en la banda

El Ayuntamiento de Almendralejo ha aprobado una nueva convocatoria de becas destinadas a la realización de prácticas musicales en la Banda municipal de Música durante la temporada 2026, una iniciativa que contará con una dotación económica máxima de 40.000 euros y que busca seguir impulsando la formación de jóvenes intérpretes.

Estas ayudas están dirigidas a estudiantes matriculados en la Escuela Municipal de Música de Almendralejo (EMMA), en conservatorios oficiales o en escuelas de música de la región. La convocatoria contempla además una excepción para aquellos integrantes de la Banda municipal de Música que acrediten más de cinco años de antigüedad ininterrumpida, quienes estarán exentos de algunos de los requisitos establecidos para acceder a las becas.

El objetivo principal de esta iniciativa es fomentar la especialización, el perfeccionamiento y la experiencia práctica de los músicos en formación, facilitándoles la participación activa en la banda. De esta manera, los beneficiarios podrán complementar sus estudios académicos con la práctica real de la interpretación musical en conciertos, actuaciones y eventos públicos.

Los alumnos seleccionados formarán parte de la actividad ordinaria de la Banda de Música a lo largo de toda la temporada 2026, participando en ensayos, conciertos, procesiones, actos institucionales y diferentes eventos culturales organizados por el Ayuntamiento. La asistencia y la implicación de los participantes constituirán los principales criterios de valoración para la adjudicación de las ayudas.

La convocatoria establece una cuantía máxima de hasta 700 euros semestrales para los instrumentistas que desempeñen papeles de primera responsabilidad dentro de la formación musical, mientras que el resto de integrantes podrán percibir hasta 500 euros semestrales. La distribución final de los fondos se realizará mediante un sistema de puntuación que tendrá en cuenta la asistencia a ensayos y actuaciones, así como el compromiso demostrado durante la temporada.

Desde el Ayuntamiento destacan que esta medida permite no solo apoyar económicamente a los estudiantes de música, sino también garantizar la continuidad y calidad de la Banda municipal de Música, una formación con una intensa presencia en la vida social y cultural de Almendralejo.

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Las solicitudes podrán presentarse hasta el próximo 15 de junio a través de cualquiera de los medios contemplados en la normativa de procedimiento administrativo.