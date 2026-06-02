Este miércoles hay un congreso sobre violencia de género en el Mercado de Almendralejo

La Sala Coworking de la Plaza del Mercado acogerá este miércoles, 3 de junio, el I Congreso Técnico Interinstitucional sobre Violencia de Género, una iniciativa organizada por la Concejalía de Igualdad y financiada con los Fondos del Pacto de Estado contra la Violencia de Género. La jornada, que comenzará a las 8.30 horas, ha completado ya su aforo y reunirá a profesionales de distintos ámbitos para abordar la prevención, detección y sensibilización frente a la violencia machista desde una perspectiva multidisciplinar.

El congreso contará con la participación de destacadas especialistas del panorama nacional. Destacan las ponencias de María Martín Barranco, que analizará la influencia del lenguaje en la violencia de género; la presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, María Félix Tena Aragón, que abordará el presente y futuro de los delitos de violencia de género; y Coral Herrera Gómez, que profundizará en el papel de las masculinidades en la prevención de la violencia contra las mujeres.

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La programación se completará con las intervenciones de la socióloga Carmen Ruiz Repullo, especializada en violencia de género entre adolescentes y jóvenes, quien ofrecerá una conferencia sobre socialización, algoritmos y ciberviolencia machista, así como con la participación del dúo feminista Towanda Rebels, integrado por Teresa Lozano y Zua Méndez, que abordarán la prevención de la violencia sexual desde la perspectiva del género, la cosificación y la pornografía.