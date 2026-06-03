Ara Sánchez indica que la “cooperación” en materia de violencia de género es una “necesidad”

La secretaria general de Igualdad y Conciliación de la Junta de Extremadura, Ara Sánchez Vera, ha reafirmado este miércoles en Almendralejo el compromiso del Ejecutivo regional en la lucha contra la violencia de género durante la inauguración del I Congreso Técnico Interinstitucional sobre Violencia de Género, celebrado en la Sala Coworking de la Plaza del Mercado.

Durante su intervención, Sánchez destacó la importancia de la coordinación entre administraciones, fuerzas y cuerpos de seguridad, tribunales, servicios sanitarios, educativos y sociales, universidades y medios de comunicación para ofrecer una respuesta integral a las víctimas. “La cooperación interinstitucional no es una opción, es una necesidad”, señaló, subrayando el papel de encuentros como este para compartir conocimientos y reforzar la colaboración entre profesionales.

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La secretaria general alertó además sobre las nuevas formas de violencia que están surgiendo en los entornos digitales, especialmente entre la población joven, y recordó que actualmente existen en Extremadura 2.863 casos activos de violencia de género con seguimiento policial. Asimismo, indicó que 350 mujeres han sido dadas de alta en el sistema VioGén en lo que va de año y que 205 víctimas han sido atendidas en los centros de Atención Integral 24 horas a víctimas de violencia sexual desde su apertura en 2025. Sánchez reiteró que la Junta continúa reforzando los recursos de atención y protección a las víctimas y mejorando la financiación de las Oficinas de Igualdad y contra la Violencia de Género de la región.