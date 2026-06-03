Detenida en Almendralejo una mujer por robar a mayores por el método del hurto amoroso

La Policía Nacional ha identificado en Almendralejo a una mujer de 21 años como presunta autora de varios delitos de hurto cometidos mediante el conocido como "hurto amoroso", una modalidad delictiva que consiste en ganarse la confianza de las víctimas mediante muestras de afecto para aprovechar posteriormente un descuido y sustraerles objetos de valor.

La investigación se inició tras las denuncias presentadas por varias personas de avanzada edad en la Comisaría de Almendralejo. Según relataron las víctimas, todas ellas cercanas a los 80 años, una joven se aproximaba a ellas de forma amable y cariñosa, llegando incluso a establecer contacto físico, momento que aprovechaba para sustraer relojes, cadenas, dinero en efectivo y otras joyas sin que los afectados se percataran inicialmente de lo ocurrido.

A partir de las denuncias recibidas, el Grupo Local de Policía Judicial asumió la investigación y puso en marcha diversas gestiones para esclarecer los hechos. Los agentes recabaron nuevas declaraciones de las víctimas, tomaron testimonio a posibles testigos y analizaron imágenes de videovigilancia de las zonas donde se habían producido los hurtos. Gracias a estas actuaciones, los investigadores lograron identificar plenamente a la presunta responsable.

Hasta el momento, la Policía Nacional ha localizado a cuatro víctimas, tres hombres y una mujer, todos ellos de edad avanzada. No obstante, las investigaciones continúan abiertas y los agentes no descartan que puedan aparecer nuevos afectados tanto en Almendralejo como en otras localidades de la región. Según ha informado la Policía Nacional, a la joven identificada le consta ya una requisitoria policial relacionada con estos hechos, habiéndose dado traslado de las actuaciones a la autoridad judicial competente.

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Desde la Policía recuerdan la importancia de extremar las precauciones ante este tipo de delitos, especialmente entre las personas mayores, colectivo que suele ser el principal objetivo de los autores de los denominados hurtos amorosos debido a su especial vulnerabilidad.