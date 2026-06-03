Nueve heridos en un accidente entre un turismo y una furgoneta en Almendralejo

Nueve personas han resultado heridas de diversa consideración en un accidente de tráfico registrado sobre las 13.00 horas de este martes en la carretera EX-300, a la altura de la ermita de San Marcos, en el término municipal de Almendralejo. Según ha informado la Guardia Civil, el siniestro se ha producido como consecuencia de una colisión frontolateral entre un turismo y una furgoneta, cuyas causas se encuentran actualmente bajo investigación.

Hasta el lugar de los hechos se desplazaron efectivos de la Policía Local de Almendralejo, que fueron los primeros en llegar para asegurar la zona y prestar una primera asistencia a los ocupantes de los vehículos implicados. Posteriormente intervinieron varias ambulancias, además de efectivos de bomberos y otros servicios de emergencia, que atendieron a los heridos y coordinaron su traslado a centros sanitarios.

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El accidente provocó importantes retenciones en la EX-300 y obligó al corte de uno de los carriles de circulación desde la rotonda de Hormigusa, estableciéndose desvíos alternativos para facilitar el trabajo de los equipos de emergencia. Tras varias horas de actuación, la circulación ha quedado restablecida en ambos sentidos, mientras continúan las investigaciones para esclarecer las circunstancias que originaron el siniestro.