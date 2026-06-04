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Almendralejo

187 alumnos pasaron este año por la Universidad de Mayores en Almendralejo

El alcalde José María Ramírez estuvo en la jornada de clausura que se celebró en La Gran Familia previa al inicio de matriculaciones

Jornada de convivencia de clausura del curso actual.

Jornada de convivencia de clausura del curso actual. / EP

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Rodrigo Morán

Almendralejo

La Universidad de Mayores celebró en Almendralejo la convivencia de clausura del curso académico, un acto en el que han participado los alumnos del programa junto al alcalde, José María Ramírez; el coordinador de la Universidad de Mayores, José María Corrales; y el presidente de la asociación de alumnos, Pedro Preciado. Fue en La Gran Familia. La sede almendralejense se mantiene como una de las más numerosas de toda la región, con un total de 187 estudiantes.

Las clases se han impartido a lo largo del año todos los lunes y jueves en las instalaciones del Palacio del Vino. Además, desde la organización han recordado que el plazo de matriculación para el próximo curso se abrirá el próximo 8 de junio para los interesados.

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