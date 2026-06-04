El Ayuntamiento de Almendralejo gestionará la contratación de 67 personas en los próximos meses

El Ayuntamiento de Almendralejo incorporará durante los próximos meses a un total de 67 trabajadores gracias a la puesta en marcha de dos programas financiados por la Junta de Extremadura destinados a fomentar el empleo y facilitar la conciliación familiar y laboral. Así lo ha anunciado el concejal de Recursos Humanos, Francisco Jesús Hernández, quien ha detallado las características de ambas iniciativas y el procedimiento de selección previsto para cubrir las plazas.

La principal actuación llegará a través del Programa de Colaboración Económica Municipal de Empleo (PCEME) 2026, para el que la Junta de Extremadura ha concedido al consistorio una financiación de 1.302.630 euros. Este programa permitirá la contratación de 61 personas desempleadas inscritas en el SEXPE que hayan participado en un itinerario personalizado de inserción durante los últimos doce meses y que no hayan trabajado durante seis meses o más mediante este mismo programa en la edición anterior.

Las contrataciones estarán dirigidas prioritariamente a personas desempleadas de larga duración, jóvenes menores de 30 años, mayores de 45 años y personas con discapacidad igual o superior al 33 por ciento. Los puestos se distribuirán entre distintas áreas municipales con el objetivo de reforzar los servicios públicos y cubrir necesidades detectadas en diferentes departamentos.

En el área de obras y mantenimiento se contratarán un arquitecto técnico, tres oficiales de obras, cuatro oficiales de pintura, un oficial herrero, dos ayudantes de electricidad y siete peones. Además, se incorporarán trece auxiliares de ayuda a domicilio, doce conserjes, seis de ellos reservados a personas con discapacidad, y seis auxiliares administrativos. El programa contempla también la contratación de un técnico de infancia, un monitor de juventud, un monitor de artes plásticas, un auxiliar técnico de luces y sonido, un preparador físico, cuatro socorristas acuáticos y tres monitores de natación. La mayoría de los contratos tendrán una duración de doce meses a jornada completa.

Plan Concilia

A estas incorporaciones se sumarán otras seis contrataciones vinculadas al programa Concilia Extremadura 2026, que permitirá desarrollar actividades de educación no formal, ocio y tiempo libre destinadas a facilitar la conciliación familiar y laboral. Este proyecto, conocido popularmente como la Ludoteca, cuenta con una financiación de 50.694,88 euros y permitirá contratar a un director o directora de actividades de ocio y tiempo libre y a cinco monitores especializados.

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El proceso de selección de ambos programas de empleo será gestionado inicialmente por el SEXPE, que realizará una preselección de candidatos conforme a los criterios establecidos en cada convocatoria. Posteriormente, los aspirantes deberán superar pruebas objetivas y de adecuación al puesto convocado.