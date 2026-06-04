Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Matías de PaulaRobo Virgen Los RemediosPlan MovemImputación Zapatero
instagram

Almendraelejo

Detenido en Almendralejo el presunto autor de ocho robos con fuerza en naves y establecimientos

El infractor es un hombre de 33 años que cuenta con antecedentes policiales por hechos similares

Imagen de archivo de la Policía Nacional

Imagen de archivo de la Policía Nacional / PN

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Rodrigo Morán

Almendralejo

Agentes de la Policía Nacional adscritos a la Comisaría de Almendralejo han detenido a un hombre de 33 años como presunto responsable de una serie de robos con fuerza y hurtos cometidos durante las últimas semanas en diferentes naves industriales y establecimientos de la localidad. Al arrestado se le imputan un total de ocho delitos de robo con fuerza y dos delitos de hurto, varios de ellos cometidos durante una misma noche y en zonas muy próximas entre sí.

La investigación fue desarrollada por el Grupo Operativo de Policía Judicial tras detectar un notable incremento de denuncias registradas durante el pasado mes de mayo en la Oficina de Denuncias y Atención al Ciudadano. Según las pesquisas, los hechos se concentraban principalmente en calles concretas de la ciudad y en horarios nocturnos, llegando a producirse varios robos consecutivos en una misma zona. El análisis de las imágenes captadas por cámaras de seguridad permitió a los agentes estrechar el cerco sobre el presunto autor hasta lograr su plena identificación.

Noticias relacionadas

La detención se llevó a cabo durante la tarde del pasado 2 de junio. El arrestado, que cuenta con antecedentes policiales por hechos similares, fue puesto a disposición de la autoridad judicial una vez finalizadas las diligencias policiales. Tras su comparecencia, la autoridad competente decretó su puesta en libertad, mientras continúan las actuaciones relacionadas con los hechos investigados.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents