Almendraelejo
Detenido en Almendralejo el presunto autor de ocho robos con fuerza en naves y establecimientos
El infractor es un hombre de 33 años que cuenta con antecedentes policiales por hechos similares
Agentes de la Policía Nacional adscritos a la Comisaría de Almendralejo han detenido a un hombre de 33 años como presunto responsable de una serie de robos con fuerza y hurtos cometidos durante las últimas semanas en diferentes naves industriales y establecimientos de la localidad. Al arrestado se le imputan un total de ocho delitos de robo con fuerza y dos delitos de hurto, varios de ellos cometidos durante una misma noche y en zonas muy próximas entre sí.
La investigación fue desarrollada por el Grupo Operativo de Policía Judicial tras detectar un notable incremento de denuncias registradas durante el pasado mes de mayo en la Oficina de Denuncias y Atención al Ciudadano. Según las pesquisas, los hechos se concentraban principalmente en calles concretas de la ciudad y en horarios nocturnos, llegando a producirse varios robos consecutivos en una misma zona. El análisis de las imágenes captadas por cámaras de seguridad permitió a los agentes estrechar el cerco sobre el presunto autor hasta lograr su plena identificación.
La detención se llevó a cabo durante la tarde del pasado 2 de junio. El arrestado, que cuenta con antecedentes policiales por hechos similares, fue puesto a disposición de la autoridad judicial una vez finalizadas las diligencias policiales. Tras su comparecencia, la autoridad competente decretó su puesta en libertad, mientras continúan las actuaciones relacionadas con los hechos investigados.
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