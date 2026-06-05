Cuatro estudiantes se marchan a Italia para hacer nuevas prácticas

Cuatro jóvenes de Almendralejo participarán en una nueva movilidad internacional del programa Erasmus Aljuve, que les permitirá realizar prácticas formativas en Italia y ampliar su experiencia profesional en un entorno europeo. Los estudiantes Saúl, Aarón, Nerea y Daniel son los seleccionados. La iniciativa está impulsada por el Ayuntamiento de Almendralejo en colaboración con los centros educativos de la ciudad y, en esta ocasión, cuenta con la participación del IES Santiago Apóstol. Los alumnos cursan los ciclos formativos de Grado Medio de Mecanizados y Grado Medio de Operaciones de Laboratorio, y tendrán la oportunidad de completar su formación mediante prácticas laborales que contribuirán a su desarrollo profesional.