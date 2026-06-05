Vetonia Life, un club para todo el año en Almendralejo

Vivimos deprisa. Demasiado deprisa. Corremos de un sitio a otro, encadenamos obligaciones y apenas encontramos tiempo para disfrutar de quienes más queremos. Precisamente para combatir esa sensación nace Vetonia Life, el nuevo club social, familiar y deportivo que abrirá sus puertas el próximo 15 de junio en Almendralejo con una propuesta diferente, ambiciosa y profundamente humana: recuperar el valor del tiempo compartido.

Ubicado en las actuales instalaciones del Hotel Acosta Vetonia, en la avenida Presidente Juan Carlos Rodríguez Ibarra, junto a la antigua Nacional 630, Vetonia Life se encuentra en un enclave privilegiado. A apenas unos minutos del centro de la ciudad, conectado mediante carril bici y vía peatonal, combina lo mejor de dos mundos: la cercanía urbana y la tranquilidad de un entorno abierto donde el horizonte se llena cada tarde con algunas de las puestas de sol más espectaculares de Almendralejo.

Detrás de este proyecto se encuentra la familia Acosta, una saga empresarial con décadas de experiencia en el sector hotelero, la restauración y los servicios. Responsables de tres establecimientos hoteleros de referencia en la comarca, los hermanos José Manuel, Alberto y Juan Diego Acosta han querido dar un paso más y poner en marcha un concepto que trasciende la idea tradicional de club social.

«Llevamos cuatro o cinco años madurando este proyecto», explica José Manuel Acosta. «Queríamos aprovechar todas las instalaciones del Hotel Acosta Vetonia para crear un espacio donde las familias pudieran disfrutar juntas. No queríamos hacer simplemente otro club social, sino ofrecer algo diferente». Y esa diferencia se percibe desde el primer momento.

Vetonia Life no está concebido como un club de verano. Su filosofía pasa por convertirse en un espacio activo durante todo el año. Un lugar donde las familias puedan acudir en junio para disfrutar de la piscina exterior y volver en noviembre para entrenar en el gimnasio, relajarse en la sauna, utilizar la piscina climatizada o participar en actividades sociales y temáticas.

«Queremos que sea un club vivo los doce meses del año. Vamos a organizar experiencias, actividades para niños, encuentros familiares y eventos temáticos para que siempre existan razones para venir», señala Acosta.

Las instalaciones incluyen piscina exterior, piscina climatizada, gimnasio completamente renovado, sauna, cafetería, snack bar, solárium, merendero, vestuarios, área de trabajo, espacios para eventos sociales, clases de piscina y campamentos de verano. Además, ya se trabaja en la incorporación de nuevas infraestructuras deportivas que complementarán la oferta actual. Pero si hay algo que distingue a Vetonia Life es su apuesta decidida por la familia.

El club ha diseñado una política de acceso especialmente accesible para facilitar que cualquier hogar pueda formar parte del proyecto. Desde 40 euros al mes una persona individual puede disfrutar de todos los servicios, mientras que las parejas pueden asociarse desde apenas 54 euros mensuales. La modalidad estrella es la familiar: por 65 euros al mes, una unidad familiar completa puede ser socia, sin límite de hijos.

«Queríamos romper barreras. Hay familias con dos hijos, otras con cuatro. El precio es el mismo porque creemos que el club debe ser un espacio para todos», explica José Manuel Acosta.

La respuesta está siendo extraordinaria. Aún sin haber abierto oficialmente sus puertas, más de 50 familias ya se han inscrito para formar parte de Vetonia Life.

«Prácticamente no hemos hecho promoción. Todo ha sido por el boca a boca y por las personas que conocían el proyecto. Eso nos demuestra que existía una necesidad real», asegura.

Para quienes todavía quieran conocer el funcionamiento del club, este sábado 6 de junio, a partir de las 18.00 horas, se celebrará una jornada de puertas abiertas en las instalaciones. Los asistentes podrán recorrer los espacios, resolver dudas y asistir posteriormente a la presentación oficial y a un cóctel de bienvenida.

El proyecto nace con plazas limitadas. La dirección ha fijado un máximo de 400 familias para garantizar la calidad del servicio y la atención personalizada. «No queremos crecer por crecer. Queremos que quienes estén aquí se sientan cómodos y bien atendidos».

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Más allá de piscinas, gimnasios o actividades, el objetivo es crear una comunidad. Un lugar donde las familias se conozcan, donde los niños hagan amigos, donde se celebren cumpleaños, reuniones, eventos de networking o simplemente tardes de conversación bajo una puesta de sol. «Si dentro de unos meses la gente dice “estamos muy a gusto aquí”, habremos conseguido nuestro objetivo».