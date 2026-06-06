Félix Martín, el nuevo jefe de bomberos del parque comarcal de Almendralejo

«De niño, cuando veía un camión de bomberos, sabía que quería dedicarme a eso. Siempre me atrajo y me sedujo». Félix Martín Crespo lo dice ahora convertido en el nuevo jefe del parque comarcal de bomberos de Almendralejo, pero detrás de esa frase hay muchos años de esfuerzo, oposiciones, guardias, incendios, accidentes y situaciones difíciles que han terminado llevándolo hasta el cargo que asumió oficialmente el pasado día 1 de junio.

A sus 42 años, este bombero natural de Almendralejo asegura afrontar esta nueva etapa «con muchísima ilusión» y con la intención de mantener la línea de trabajo de quienes le precedieron, especialmente la del anterior jefe, Domingo Durán, y la de Francisco Molina durante estos últimos meses. Dos personas que también han sabido llevar el cargo de director de este parque.

Aunque muchos vecinos lo conocen ya por su trabajo en el parque de Almendralejo, la historia de Félix empezó mucho antes. Nació en Mérida y pasó allí sus dos primeros años de vida, aunque asegura sentirse plenamente integrado y parte de la capital de Tierra de Barros, donde pasó su infancia y adolescencia.

Tras estudiar Bachillerato y un grado superior, comenzó la carrera universitaria de Ingeniería Informática, pero había algo que llevaba demasiado tiempo rondándole la cabeza.

«Con 21 años yo tenía claro que quería ser bombero», recuerda. Aquella idea terminó pesando más que cualquier otra opción y decidió dejar la carrera para empezar a preparar las oposiciones.

La espera no fue sencilla. Tardó más de dos años en poder presentarse a la oposición y, mientras tanto, siguió buscando su camino dentro del mundo de las emergencias. Antes incluso de conseguir una plaza, trabajó como bombero forestal en la comarca de La Siberia extremeña, una etapa que recuerda con especial cariño porque le permitió tener el primer contacto real con una profesión que llevaba persiguiendo desde pequeño. «Antes también fui socorrista en piscinas y es que siempre he tenido el espíritu de la emergencia», explica.

El deporte, además, terminó de acercarle a un oficio que mezclaba acción, preparación física y ayuda a los demás. «Pensaba qué profesión podía unir todo eso y para mí era esta, sin lugar a dudas, es la que más se acerca a todo lo que me apasiona».

En 2008 llegaron las oposiciones y poco después consiguió una interinidad en Don Benito. Más tarde obtuvo plaza fija en el parque provincial de Zafra, donde permaneció siete años hasta que en 2019 logró el traslado a Almendralejo.

Aquí empezó una nueva etapa profesional que ahora culmina con su nombramiento como jefe de parque. Fueron sus propios compañeros quienes le animaron a presentarse al proceso. «Cuando Domingo Durán se iba a jubilar me insistieron para que diera el paso», relata con cariño. Finalmente, defendió su proyecto en las pruebas realizadas este año y en mayo se resolvió el proceso de selección con la adjudicación de su cargo.

Comprometido

Detrás del uniforme y de la responsabilidad del cargo hay también muchas historias difíciles de olvidar. Félix reconoce que hay intervenciones que marcan para siempre. «La primera muerte que te encuentras se te queda grabada mentalmente», admite.

Accidentes de tráfico, incendios o rescates forman parte del día a día de una profesión que, aunque muy admirada socialmente, también obliga a convivir con situaciones extremadamente duras. «Lo peor es ver a personas pasándolo mal, especialmente cuando hay niños de por medio», explica.

Entre sus nuevas funciones estarán la gestión del personal, los cuadrantes, vehículos, materiales o recursos humanos, además de la coordinación operativa en las emergencias más graves.

El parque cuenta actualmente con 26 efectivos y varios vehículos de intervención que requieren una supervisión constante.

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Pese al ascenso, Félix tiene claro que el trabajo diario seguirá siendo igual de exigente. En el parque las jornadas están marcadas por la formación continua, las revisiones técnicas y la preparación física. n