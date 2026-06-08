Eva Nogales inspira en Almendralejo a medio millar de alumnos a acercarse a la ciencia

La científica española Eva Nogales, investigadora de la Universidad de California en Berkeley y una de las mayores referentes internacionales en el campo de la biología estructural, participó este lunes en el Congreso Mujer y Ciencia celebrado en el teatro Carolina Coronado de Almendralejo, donde animó a más de medio millar de alumnos de centros educativos de la comarca de Tierra de Barros a acercarse al conocimiento científico. La investigadora madrileña fue la protagonista del acto de clausura del VI Concurso Mujer y Ciencia, organizado por el Centro de Profesores y Recursos (CPR) de Almendralejo.

Durante su intervención, Nogales destacó la importancia de actividades de divulgación como la celebrada en Almendralejo para despertar vocaciones científicas desde edades tempranas. «Espero que les sirva de motivación y que les inspire a considerar la ciencia como una posibilidad para ellos», señaló ante un auditorio repleto de estudiantes. La investigadora recordó que en su propia trayectoria fueron fundamentales las profesoras que tuvo durante su etapa de instituto en asignaturas como Matemáticas, Física y Biología, convirtiéndose en referentes que le transmitieron la pasión por aprender. «Lo más importante de la educación es que te hagan querer seguir aprendiendo», afirmó. En este sentido, defendió la necesidad de ofrecer modelos cercanos a los jóvenes y especialmente a las niñas, para que puedan identificarse con profesionales de la ciencia y desarrollar una curiosidad que, según subrayó, ya existe de forma natural y debe ser fomentada desde el entorno educativo y familiar.

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Nogales, cuyo nombre aparece habitualmente entre las candidaturas con opciones a futuros reconocimientos internacionales como el Premio Nobel, quiso restar importancia a los galardones para poner el foco en el trabajo diario de los investigadores y en la divulgación científica. Actualmente desarrolla sus investigaciones sobre los microtúbulos celulares, estructuras esenciales para procesos como la división celular y el funcionamiento de las neuronas, cuyos estudios contribuyen a comprender enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer. Además, defendió la importancia de que los científicos amplíen su formación en el extranjero para enriquecer posteriormente el sistema científico español, reclamando estabilidad y apoyo para la investigación. Como mensaje final para los estudiantes, destacó que ella misma procedía de un entorno familiar alejado del mundo académico y quiso transmitirles que cualquier niño o niña puede llegar a desarrollar una carrera científica.