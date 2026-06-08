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El Festival del Solsticio de Verano se inauguró mirando a Latinoamérica

Este evento que se desarrolla durante todos los fines de semana de junio sirve para promocionar el yacimiento de Huerta Montero

Una de las actuaciones en Huerta Montero del fin de semana.

Una de las actuaciones en Huerta Montero del fin de semana. / EP

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Rodrigo Morán

Almendralejo

El sepulcro prehistórico de Huerta Montero acogió las primeras actividades del Festival del Solsticio de Verano, una programación cultural que arrancó con una propuesta centrada en las tradiciones y expresiones artísticas de Latinoamérica. Durante la noche del viernes se celebró el espectáculo Luna y Camino, una puesta en escena que combinó música y palabra para acercar al público la cosmovisión latinoamericana, resultado de la herencia de los pueblos indígenas y de las influencias coloniales europeas y africanas.

Al día siguiente estuvo el Trío Cervantes, que realizó un viaje musical por la cultura cubana mediante un repertorio representativo de la riqueza y diversidad de la isla. El festival pone en valor el yacimiento de Huerta Montero.

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