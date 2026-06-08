El Festival del Solsticio de Verano se inauguró mirando a Latinoamérica

El sepulcro prehistórico de Huerta Montero acogió las primeras actividades del Festival del Solsticio de Verano, una programación cultural que arrancó con una propuesta centrada en las tradiciones y expresiones artísticas de Latinoamérica. Durante la noche del viernes se celebró el espectáculo Luna y Camino, una puesta en escena que combinó música y palabra para acercar al público la cosmovisión latinoamericana, resultado de la herencia de los pueblos indígenas y de las influencias coloniales europeas y africanas.

Al día siguiente estuvo el Trío Cervantes, que realizó un viaje musical por la cultura cubana mediante un repertorio representativo de la riqueza y diversidad de la isla. El festival pone en valor el yacimiento de Huerta Montero.